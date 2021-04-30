Усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на аукцион с начальной ценой в 366 млн рублей

В Петербурге выставили на аукцион усадьбу Шуваловых. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге выставили на аукцион усадьбу Шуваловых. Здания на ее территории построены в период с 19 по 20 века. Земельный участок входит в список объектов культурного наследия федерального значения. Общая площадь зданий составляет 14 844 квадратных метров. Самые примечательные из них – Конный двор, Малый дворец «Белый дом», Большой дворец, Туфовая арка и Бывший дом садовника.

Цена немаленькая, да и объектам требуется реставрация. Фото: auction-house.ru

- Усадьба Шуваловых расположена на севере Санкт-Петербурга в самом центре Шуваловского парка. На территории усадьбы также находятся еще семь построек конца 1950 - середины 1960-х гг. Здания, входящие в ансамбль усадьбы, требуют комплексной реставрации, а производственные постройки советского периода можно приспособить под современное использование, - сообщается в описании лота.

За всю историческую красоту просят 366 млн рублей. Но это только начальная цена. Один шаг на повышение оценили в 3 млн рублей.