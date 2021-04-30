Суд дал пять лет колонии пьяному водителю, насмерть сбившему женщину на «зебре» в Комарово

Пьяного водителя, насмерть сбившего велосипедистку в Комарово, наказали пятью годами колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Зеленогорский районный суд отправил на пять лет в колонию водителя «Ниссана», который насмерть сбил женщину на «зебре» в Комарово. Все произошло в августе 2020 года. Следствие доказало, что в момент аварии подсудимый был пьян и двигался гораздо быстрее установленных 60 км/ч. Его даже не смутило то, что перед пешеходным переходом притормозила попутная машина, чтобы пропустить женщину с велосипедом. Мужчина на полной скорости влетел в пешехода. Женщина скончалась спустя 10 дней, в больнице.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима с запретом на управление автомобилем сроком на 2,5 года. Петрова взяли под стражу немедленно, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

К слову, автомобиль принадлежал не гражданину Петрову, а лизинговой фирме.