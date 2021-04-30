Обвиняемого в жестоком убийстве жителя Ленобласти 22-летней давности отправили в СИЗО

Предполагаемого убийцу водителя грузовика 22-летней давности отправили в СИЗО в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО обвиняемого в жестоком убийстве водителя грузовика 22-летней давности. Напомним, в июле 1999 года неизвестные лица захватили автомобиль «МАЗ», двигавшийся в Морской порт. Злоумышленники украли из машины цветной металл, а единственного свидетеля, 27-летнего парня, зарезали ножом.

Уголовное дело неоднократно приостанавливалось и вот, наконец, двое предполагаемых убийц и грабителей найдены. Один из них против ареста возражал.

- Мужчина пояснил, что следствием не представлены доказательства обоснованности обвинения по ч.2 ст.105 УК РФ, а сроки давности по другим статьям, за кражу и первой части статьи за убийство, истекли в силу ст.78 УК РФ. Обвиняемый просил домашний арест со ссылкой на то, что может проживать в Ленобласти в квартире родного сына, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В СИЗО предполагаемый убийца просидит минимум по 25 июня 2021 года. Ему грозит больше 20 лет тюрьмы.