Три машины обгорели в ночь на 30 апреля в Петербурге

Три машины обгорели в ночь на 30 апреля в Кронштадте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу три машины обгорели в ночь на пятницу, 30 апреля 2021 года, в городе Кронштадт Санкт-Петербурга. ЧП произошло в четвертом часу утра на проспекте Ленина. Сначала загорелся второй автомобиль, но когда пламя разгорелось, оно начало доставать припаркованные рядом машины.

- В 03:54 часов на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании рядом с домом 32 по проспекту Ленина. На место выехали две единицы спасательной техники и девять человек личного состава МЧС, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Оказалось, что горит автомобиль марки Volkswagen. В течение получаса спасатели боролись с огнем. К 04:32 часам пожар был ликвидирован.

В итоге у Volkswagen сгорели некоторые части. Также пострадали рядом стоящие автомобили Skoda и Volkswagen. Причина возгорания на данный момент не установлена, этим занимаются эксперты.