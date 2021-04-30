До +12 и дожди: Погода в Петербурге на 30 апреля

Небольшой дождь ждет Петербург 30 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Пришел последний день апреля, а погода все никак не наберет "весенние обороты". Прохлада из Санкт-Петербурга ненадолго уйдет, а вот дожди останутся. В пятницу, 30 апреля 2021 года, в Северной столице будет переменная облачность, а воздух прогреется до плюс 12 градусов.

- В последний день апреля на метеорологические условия в Северной столице окажет влияние циклон, выходящий с запада в центральную часть Европейской России. Регион окажется на его северной периферии, что станет причиной облачной с прояснениями погоды, в Санкт-Петербурге без существенных осадков, а в южной части области пройдут дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем потеплеет до 10-12 градусов, по Ленинградской области плюс 8-13 градусов. Ветер будет северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Начало мая ожидается прохладным, но без осадков. Первые майские праздники пройдут при температуре плюс 10-12 градусов. А вот о тепле в 20 градусов можно будет говорить только в третьей декаде месяца.