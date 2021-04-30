Беглов призвал петербуржцев поторопиться с вакцинацией от коронавируса

Александр Беглов призвал жителей Петербурга как можно быстрее привиться от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга не тянуть с вакцинацией от коронавируса, а поставить прививку как можно быстрее. Об этом он заявил в четверг, 29 апреля 2021 года, в эфире телеканала "78".

- Один из важных вопросов – это вакцинация. Поэтому я вас прошу – не надо тянуть время, надо просто сделать прививку, - обратился к жителям глава города.

Градоначальник отметил, что жить в сложной эпидемической обстановке непросто, но можно. А жить нормально позволит соблюдение важных правил. Кроме масочного режима горожанам еще необходима вакцинация, чтобы побыстрее выработать массовый иммунитет и противостоять инфекции.

Также Беглов рассказал, что из федерального бюджета Петербург получил на борьбу с пандемией 33 миллиардов рублей. Кроме того, Северная столица одна из первых смогла возобновить диспансеризацию.