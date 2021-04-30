Автомобилисты пожаловались на огромные пробки из-за военной техники в Петербурге

Автомобилисты пожаловались на пробки в Петербурге из-за военной техники Фото: СОЦСЕТИ

С раннего утра пятницы, 30 апреля 2021 года, автомобилисты Санкт-Петербурга жалуются на огромные пробки, особенно на окраинах города и на Кольцевой автодороге. Тому причина - военная техника, которая спешит в центр для репетиции парада.

- На Кольцо не заехать, поехал по Свердловкой набережной, и тут стоим, - огорченно сообщил один из петербургских автомобилистов.

- Почему нельзя ночью перегнать технику? - задаются вопросом некоторые участники пробок.

Тем временем, автомобили в Петербурге плотно стоят еще на Малоохтинском проспекте и Малоохтинской набережной, Кантемировской улице, на внутреннем кольце КАД между проспектом Культуры и съездом в Мурино. Но в целом по городу обычные для этого времени 6-балльные пробки.

Очередная репетиция парада Победы пройдет сегодня в 10:00 на Дворцовой площади. На этот раз участвует военная и авиатехника.