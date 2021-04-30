В Ленобласти предложили ввести выплаты для людей, ухаживающих за инвалидами

Людям, ухаживающим за инвалидами, хотят выплачивать пособие. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу своего коллеги депутата Андрея Лебедева внести в Государственную Думу проект федерального закона о ежемесячных выплатах людям, осуществляющим уход за инвалидами.

- Законопроект предусматривает предоставление с 1 января 2022 года ежемесячной выплаты 13 000 рублей неработающим лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, - уточнили в пресс-службе Законодательного собрания.

Депутаты одобрили законопроект, однако в Заксобрании подчеркивают, что это – инициатива не областного, но общероссийского уровня. А следовательно, для того, чтобы новые выплаты начали предоставляться гражданам, проект закона должен быть принят депутатами Госдумы, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что Законодательное собрание приняло две новых социальных инициативы. Одна из них предусматривает наделение граждан, имеющих звания «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» правом на льготный проезд в городском и межрегиональном общественном транспорте. Другая – позволяет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступать на бюджетные места в вузы за счет областного бюджета.