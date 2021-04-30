Труп мужчины выловили из Фонтанки в центре Петербурга

Из Фонтанки выловили труп без вести пропавшего мужчины Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга из реки Фонтанки выловили труп мужчины. Тело, плывущее по глади воды заметили прохожие во втором часу дня четверга, 29 апреля 2021 года, и вызвали спасателей. На место приехала полиция и катер, для того, чтобы достать тело. Очевидцы в социальных сетях опубликовали фото с места происшествия.

- В 13:52 часов у дома 135 по набережной реки Фонтанки из воды был извлечен труп 42-летнего мужчины, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция быстро установила, что умерший - петербуржец, проживающий в доме 141 по набережной Обводного канала. Судим никогда не был.

Дополнительная проверка показала, что с 28 марта мужчина числился в федеральном розыске, как без вести пропавший.

Тело погибшего было направлено в морг на осмотр, чтобы эксперты определили причины его смерти.