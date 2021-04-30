Обитатель ночлежки заминировал вокзал в Петербурге

Молодой бомж из Костромы "заминировал" вокзал в Петербурге . Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Центра «Э» петербургского Главка, борющиеся с экстремизмом, нашли и задержали телефонного террориста, который «заминировал» один из вокзалов Северной столицы.

- 27 апреля на телефон экстренной службы поступил звонок от неизвестного, который сообщил о якобы предстоящей угрозе на одном из городских вокзалов. В результате проведенной проверки было установлено, что данная информация является ложной: никаких опасных предметов обнаружено не было, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителем порядка оказался молодой обитатель ночлежки - 22-летний приезжий из Костромы. Никаких мотивов кроме хулиганских у него не было. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По ней виновному грозит крупный штраф, либо до пяти лет лишения свободы.