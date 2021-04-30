23,5 тысячи человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Петербурге

Петербургские медики продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 23,5 тысяч человек проверили на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки. Свежие данные на утро 30 апреля приводит пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию от Оперативного штаба.

- За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 23 489 человек, -уточняют в городской администрации.

Операторами единой справочно-информационной службы «122» обработано 12 082 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Жители Петербурга могут по короткому номеру не только записаться на вакцинацию, но и вызвать врача на дом.