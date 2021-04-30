Первый случай клещевого энцефалита зафиксирован в Петербурге в 2021 году

В Петербурге зафиксировали первый за сезон случай клещевого энцефалита Фото: Мария ЛЕНЦ

В Санкт-Петербурге зафиксирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом с начала сезона. Укус произошел в Выборгском районе Ленинградской области. При этом пострадавший не был привит. Об этом в Роспотребнадзоре рассказали в четверг, 29 апреля 2021 года.

- С 19 по 25 апреля в Петербурге зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита. Больше подобных случаев не происходило, - рассказали в ведомстве.

Всего за прошлую неделю в медицинские учреждения обратились 366 человек, к которым присосались клещи. Из них 58 это дети. В основном пострадавшие "цепляли" клещей за городом, но были случаи и в городе - 52 раза. Больше всего укусов пришлось на Пушкинский район - 17 случаев, следом Курортный и Колпинский - по семь укусов. Также случаи были зафиксированы в Красносельском, Красногвардейском, Выборгском, Невском, Московском, Петродворцовом, Приморском и Кировском районах.

Напомним, что в случае укуса клеща следует обратиться в медучреждение, чтобы его забрали на исследование.