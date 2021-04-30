График работы транспорта на длинные майские праздники в Петербурге

"Организатор перевозок" назвал график работы транспорта на майские праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» объяснило, как будет работать транспорт Петербурга в длинные майские праздники, объявленные Указом президента России. Речь идет об автобусах, троллейбусах и трамваях, а также о пригородных электричках.

- Информируем о работе транспорта в период с 1 по 10 мая: городские и пригородные автобусы, трамваи и троллейбусы работают по графику воскресенья, - отмечают в пресс-службе учреждения.

Это означает более позднее начало выхода на маршруты, более ранее завершение работы и увеличенные интервалы, нежели в рабочие дни.

Пригородные электропоезда с 1 по 9 мая будут курсировать по графику субботы, а 10 мая - по графику воскресенья. Расписание электричек лучше уточнять на вокзалах, станциях и в справочной службе железной дороги.