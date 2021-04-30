Ремонт на Литейном и 2-м Садовом мостах Петербурга завершился 30 апреля

На Литейном мосту завершился ремонт раньше срока Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге закончились ремонтные работы на Литейном и 2-м Садовом мостах. Из-за ограничения движения по первому автомобилисты стояли в больших пробках. К 30 апреля 2021 года на переправе уже полностью обновили асфальт, хотя по планам работы должны были продолжаться еще неделю до 7 мая. Это удалось сделать, так как за время ремонта Литейный мост не разводился.

- За ремонт был заменен асфальт, отремонтирован деформационный шов, плиты пролета, технологические люки на проезжей части, - рассказал подрядчик "ПО "Возрождение".

Также оперативно, за четыре дня, а не за пять, как планировалось, рабочие поменяли асфальт на 2-м Садовом мосту.

Так, к майским праздникам на переправах завершились работы, поэтому они будут свободны для проезда. Дорожная разметка на объектах будет нанесена в период с 4 по 7 мая.