Петербуржцам предложили посадить деревья в городских парках на майских праздниках

На майских праздниках петербуржцы могут посадить деревья в Южно-Приморском парке и сквере Катерников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Санкт-Петербурга предложили на майских праздниках самим принять участие в преображении города. В пятницу, 30 апреля 2021 года, комитет по благоустройству рассказала, что на следующей неделе запланированы посадки деревьев в городских парках. Все желающие петербуржцы могут присоединиться к этому и внести свой вклад в озеленение любимой Северной столицы.

- Петербуржцы могут присоединиться к работам по озеленению Южно-Приморского парка, сквера Катерников и Буферного парка. Информацию с адресами и датами работ можно скачать на сайте Комитета в разделе "Месячник по благоустройству", - рассказали в Смольном.

Чтобы посадить дерево, надо всего лишь позвонить по телефону 314-60-13 и изъявить о своем желании. В парке горожанам предоставят все необходимые инструменты, а также объяснят, как лучше посадить дерево, чтобы оно прижилось и выросло большим.

Всего в этом году на объектах зеленых насаждений планируется посадить более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников.