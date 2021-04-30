Пациентов петербургских больниц будут прививать от коронавируса при выписке

Пациентам начнут колоть вакцину при выписке из стационара. По желанию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пациентов петербургских стационаров будут прививать от коронавируса при выписке. Пилотный проект по вакцинации стартовал 30 апреля в Городской больнице №33, расположенной в Колпино. Вся вакцинация - добровольная.

- В дальнейшем этот формат планируется распространить и на другие стационары города, - пишет газета «Петербургский дневник».

В первую очередь речь идет о пациентах неинфекционных больниц, которые оказались в стационаре из-за обострения хронической болезни, прошли курс лечения и теперь выписываются домой. Таким людям, в особенности возрастным, которые попадают в зону риска, предложат поставить прививку от коронавируса. При отсутствии противопоказаний, естественно.

Еще раз отметим, что вся вакцинация от коронавируса добровольная и абсолютно бесплатная.