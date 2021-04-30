Губернатор Петербурга поздравил спасателей с Днем пожарной охраны

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Фото: Артем КИЛЬКИН

30 апреля в России отмечают день пожарной охраны. Петербург совсем недавно столкнулся с несколькими масштабными ЧП. И конечно, глава Северной столицы не мог не поздравить огнеборцев с их профессиональным праздником.

- Это праздник мужественных и самоотверженных людей, всегда готовых, рискуя собственной жизнью, прийти на помощь тем, кто попал в беду. Петербургские пожарные – специалисты высочайшего класса. Их работа – ежедневный подвиг. На счету наших огнеборцев тысячи спасенных жизней, - говорится в тексте поздравления Александра Беглова, опубликованное на сайте городской администрации.

Губернатор напомнил, что в период пандемии пожарные помогали бригадам скорой помощи транспортировать больных и проводили дезинфекцию городских объектов. он также поблагодарил семьи пожарных за поддержку их родных.

Напомним, что накануне двум сотрудникам МЧС, пострадавшим на пожаре в «Невской мануфактуре», от имени города были вручены ордера на квартиры.