Сезон фонтанов начнется в Петербурге с 1 мая

Фонтаны начнут работать в Петербурге с 1 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 1 мая 2021 года стартует сезон фонтанов. В течение первых десяти дней месяца работники "Водоканала" запустят 65 фонтанов и три фонтанных комплекса, которые долгое время были в "зимней спячки", а теперь снова проснутся, чтобы радовать горожан и гостей Северной столицы своей красотой.

- Фонтаны – настоящее украшение нашего города. Исторические и современные – все они должны быть в исправном состоянии и радовать петербуржцев и гостей нашего города, - сказал губернатор Александр Беглов.

Первыми, 1 мая, очнутся после сна фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки, в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

9 мая, в честь 76-й годовщины Победы состоится торжественный запуск сразу нескольких фонтанов: "Слава" в Московском парке Победы, фонтанных комплексов на Московской площади и площади Ленина, фонтанов в Южно-Приморском парке Победы, на Павловской улице в Колпино, фонтана со светомузыкальным сопровождением в сквере на Торговой площади в Петергофе, фонтана "Крестики-Нолики" в переулке Свободы в Сестрорецке.

Сейчас все фонтаны уже готовы к летнему сезону, перед которым они прошли подготовку и испытания, чтобы работать без перерыва до самой очени.

Также в этом году оживут пять фонтанов, которые были реконструированы в прошлом году. Это те комплексы, которые были в забвении долгое время.