Аналитики: Набор для приготовления шашлыка В «Ленте» обойдется в три раза дешевле, чем в среднем в России

Покупать в «Ленте» - выгодно! Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии длинных майских праздников «Лента» - одна из крупнейших розничных сетей России - подсчитала, во сколько покупателям обойдутся товары, необходимые для приготовления шашлыка. Так, по данным аналитического ресурса «Чек Индекс», если в России средняя стоимость такого набора составила 1 958 рублей (за период с 1 по 15 апреля), то в «Ленте» этот показатель оказался ниже в три раза (для анализа были взяты цены в магазинах торговой сети, актуальные на 2 мая 2021 года).

Набор из двух шампуров обойдется в 45 рублей 99 копеек, разборный мангал - в 189 рублей 99 копеек. Жидкость для розжига объемом 250 мл покупатели могут приобрести за 69 рублей 99 копеек, а упаковку древесного угля массой 1,3 кг - за 89 рублей 99 копеек. Что касается самого шашлыка, то 1 кг шашлыка из куриных окорочков в майонезе в магазинах «Ленты» стоит 139 рублей, а 1 кг полуфабриката «шашлык из свиной лопатки» стоит в сети 215 рублей 99 копеек.

- Таким образом, стоимость всех ингредиентов для приготовления блюда из мяса составит 611 рублей 95 копеек - это в три раза дешевле, чем в среднем в России, - добавили аналитики.