Петербуржцы приняли учения спецслужб на Академика Павлова за ЧП

Учения приняли за ЧП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Машины спецслужб и кинологи с собаками перепугали жителей Петроградского района утром 30 апреля. Некоторые петербуржцы, а вслед за ними и городские СИИ начали писать о том, что на улице Академика Павлова найден пакет со взрывчатым веществом. Но правда оказалась куда более прозаичной и, по счастью, безопасной.

- Это просто учения, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» осведомленный источник.

Отметим, что в тренировке кроме кинологов принимают участие и взрывотехники, а также другие оперативные службы города. В здании, где проходят учения, располагаются несколько торговых точек, бизнес-центр и апарт-отель.