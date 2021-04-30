Все парки, сады и скверы Петербурга открылись после просушки

Парки Петербурга вновь открыты для прогулок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все сады, парки и скверы Петербурга открыты после просушки и доступны для прогулок. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству. Большая часть зеленых зон была закрыта более месяца, с 24 марта, и открылась за день до предполагаемой даты.

- После зимы в Петербурге были закрыты 87 территорий зеленых насаждений. В это время садовники приводили в порядок садово-парковую мебель, урны, при необходимости подсыпали дорожки. Кроме того, с началом агротехнического периода специалисты приступили к посадкам деревьев и кустарников, - отмечают в комитете.

Погода позволила открыть многие парки и скверы раньше, чем в предполагаемую дату 1 мая. А в пятницу, 30 апреля свои двери распахнули последние еще закрытые места отдыха: Никольский и Юсуповский сады, парк Александрино, Лопухинский и Таврический сады, сквер Галины Старовойтовой, Екатерининский и Казанский скверы, сад Сан-Галли.