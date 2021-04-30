Петербургские ветераны получат выплаты к Дню Победы

Ветераны Петербурга получат выплату к Дню Победы Фото: Артем КИЛЬКИН

Ко дню 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ветераны Санкт-Петербурга получат единовременные выплаты. Так, участникам и инвалидам боевых действий назначено по 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление в пятницу, 30 апреля 2021 года, подписал губернатор Александр Беглов.

- По 7 тысяч рублей получат ветераны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, участники разминирования объектов и боевого травления, а также блокадники Ленинграда, - рассказали в Смольном.

Вдовам и вдовцам военных, погибших на протяжении Второй мировой войны, а также умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной полагается по 4 тысячи рублей. А детям войны, родившимся до 3 сентября 1945 года - по 3 тысячи рублей.

Всего выплаты получат около 312 тысяч жителей Петербурга. Деньги поступят в мае 2021 года.