Сланцевский район Ленобласти перешел в "красную" зону по коронавирусу

Сланцевский район Ленобласти перешел в «красную» зону Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области произошли изменения в коронавирусном постановлении. В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Сланцевском районе с 30 апреля 2021 года он переведен в "красную" зону ограничений. Постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

- Сегодня в "красной" зоне остаются: Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы, - говорится в документе.

На 30 апреля в Ленинградской области было зарегистрировано еще 85 случаев заражения коронавирусом, 11 скончались и 82 выздоровели. За все время пандемии заболели 42 572, из вылечились 39 885, умерли 1167 человек.

Напомним, что в Петербурге до конца мая продлили имеющиеся коронавирусные ограничения. Но у властей есть одно небольшое, но приятное послабление – стадионы теперь можно заполнять на 75%, но при условии, что зрителей там соберется не больше 25 тысяч.