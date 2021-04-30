Беглов опроверг слухи о третьей волне коронавируса в Петербурге

Беглов завил, что в Петербурге не ожидается третья волна коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в городе нет и пока что не ожидается третьей волны коронавируса. В пятницу, 30 апреля 2021 года, градоначальник отметил, что эпидемическая ситуация сложная, но по сравнению с началом апреля ежедневный прирост заболевших уменьшился на 14,5 процентов.

- О третьей волне речи пока не идет, но город должен быть готов к любому развитию событий, - сказал губернатор.

На данный момент число активных больных коронавирусом пациентов в Петербурге более 14,5 тысяч. У большинства из них инфекция протекает нормально и они лечатся дома, в больницах находятся 2,8 тысяч человек.

Губернатор напомнил о важности вакцинации, что поможет быстрее петербуржцам выработать коллективный иммунитет. В Петербурге работает 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Также сформирована 21 выездная прививочная бригада, развернуты мобильные пункты вакцинации в 10. Все они продолжат работать во время длинных майских выходных.