98-летнюю участницу Сталинградской битвы наградили за сбор средств для медиков Петербурга

Зинаиду Корневу наградили знаком отличия «За благодеяние». Фото: Личный архив героя публикации.

Государственные награды вручали 30 апреля в Смольном. Ордена, медали и поощрения от президента России получили известные артисты Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский, врачи, учителя, работники промышленных предприятий, спасатели МЧС, а также обычные горожане, проявившие мужество в непростых ситуациях.

- Медалью «За спасение погибавших» награжден тренер училища Олимпийского резерва Денис Маркелов, который спас детей из горящего на парковке автомобиля, - сообщает пресс-служба городской администрации.

А знаком отличия «За благодеяние» была отмечена участница Великой Отечественной войны Зинаида Антоновна Корнева. 98-летняя участница Сталинградской битвы, ветеран войны она начала на видео рассказывать историю своей жизни и собирать деньги для медиков, пострадавших от коронавируса. Перечислить врачам удалось более пяти миллионов рублей.

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