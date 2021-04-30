Две полосы движения перекроют на КАД Петербурга с 3 мая

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 3 мая 2021 года на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова частично перекроют движение. В течении 11 дней будут закрыты для автомобилистов две полосы движения. Ограничение коснется участка на внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 3 по 14 мая 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

На время работ на этом участке по первой и второй полосам будет ограничена скорость движения до 50 километров в час. В качестве предупреждения водителей вдоль дороге рабочие установят специальные дорожные знаки.

Добавим, что работы будут вестись круглосуточно в две смены.