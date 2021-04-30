Два вестибюля станций метро будут закрыты на майские праздники в Петербурге

Верхний вестибюль "Достоевской" будет закрыт с 1 по 10 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вестибюли двух станций петербургского метрополитена будут закрыты на период долгих майских праздников. График работы с 1 по 10 число включительно, которые объявлены выходными, опубликовала пресс-служба подземки.

- Вниманию пассажиров! С 1 по 10 мая 2021 года Петербургский метрополитен работает по графику выходного дня. Обращаем ваше внимание, что наземные вестибюли станций «Достоевская» и «Площадь Александра Невского 2» в эти дни будут закрыты на вход и выход, - говорится в сообщении. - Просим заранее планировать маршрут поездок.

При этом подземные вестибюли станций и смежные станции «Владимирская» и «Площадь Александра Невского 1» будут работать в обычном режиме.

Напомним, что 7, 8 и 9 мая проезд в метро для ветеранов и приравненных к ним категорий граждан будет бесплатным.