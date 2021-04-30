Балконы трех этажей жилого дома загорелись на Казанской улице в Петербурге

Балконы загорелись в жилом доме в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме. В третьем часу дня в пятницу, 30 апреля 2021 года, в доме 20 по Казанской улице Красносельского района в одной из квартир вспыхнул огонь. За считанные минуты пламя "доползло" до балкона и охватило балконы этажами выше.

- В двухкомнатной отдельной квартире происходило горение в комнате и на балконе на общей площади 4 квадратных метра. Так же происходило горение на балконах 3 и 4 этажей на общей площади 2 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели успели приехать на вызов до того, как огонь с балконов перебрался в жилые квартиры. В 15:14 часов пожар был уже локализован. На данный момент пожарные занимаются проливкой места возгорания.

На месте пожара работают три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.