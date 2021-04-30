Скелет человека со снарядом времен Великой Отечественной войны нашли в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области во время поисковых работ был обнаружен скелет человека вместе со снарядом времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в четверг. 29 апреля 2021 года, в урочище Гайталово, Приладожское городское поселение. Об этом было сообщено полиции.

- Останки были найдены в лесу, в 4,5 километрах от поселения, в земле на глубине 1,2 метра, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что прямо под телом лежал военный снаряд времен Великой Отечественной войны. Однако заявитель сказал полиции, что сомневается в том, что скелет того же времени, так как там же были найдены остатки джинсовых шорт. Вероятнее, что труп лежал в земле с 1990-2000 годов.

Останки скелета и материя были направлены на экспертизу, чтобы установить примерно время смерти человека.