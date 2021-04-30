1 и 9 мая в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты

Мосты Петербурга дважды на майских праздниках ночью разводить не будут Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на майских праздниках два раза не будут разводить мосты. Так, разводки не будет 1 и 9 мая 2021 года. Это связано с праздниками, которые для многих горожан могут затянуться до поздней ночи.

- Мосты не разводятся в связи с празднованием 1 Мая и Дня Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в "Мостотресте".

Напомним, что в Петербурге действует правило, постановление правительства от 29 ноября 2006 года. По нему разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

В остальные дни длинных выходных, которые растянутся с 1 по 10 мая, разводка мостов будет происходить в соответствии с графиком.