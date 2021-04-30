250 ветеранов посетят парад Победы в Петербурге

250 ветеранов будут на трибунах во время парада. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

250 ветеранов из Петербурга и Ленобласти будут присутствовать на трибунах во время парада Победы на Дворцовой площади. Для большей безопасности их рассадят свободно - трибуна будет заполнена всего наполовину

- План празднования составлен с учетом пожеланий ветеранских общественных организаций. Планируется провести более 150 мероприятий. Главным событием станет парад Победы на Дворцовой площади 9 мая. На него приглашены 250 ветеранов – петербуржцы и жители Ленинградской области. Трибуны для них будут заполнены на 50%, для остальных гостей – на 75%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Все зрители на трибунах должны иметь справку о вакцинации от коронавируса, либо наличии антител (кто переболел) или отрицательный тест.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году, как и в прошлом, пройдет в онлайн-формате по соображениям эпидемиологической безопасности.

Напомним, что «Комсомолка» собрала всю программу празднования Дня Победы в Петербурге.