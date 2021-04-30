Петербуржцев призывают спасать жаб в брачный период

Жабы особенно беззащитны в брачный период. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Петербурга опять зовут спасать жаб. На календаре весна, а значит у земноводных начался брачный период. В это время они мигрируют по территории обитания, стараясь найти пару. При этом жабы выпрыгивают на дорогу, где гибнут под колесами машин. В основном это происходит в Курортном районе города.

- Наиболее массовая миграция жаб на размножение происходит на восточном берегу Сестрорецкого водохранилища. Зимуют жабы в лесу, а с апреля идут в разлив, чтобы отложить там икру, - рассказала «Невским новостям» главный специалист Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Нино Нацваладзе.

В прошлые годы руководство заказника «Сестрорецкое болото» даже организовывало волонтерские акции - неравнодушным людям выдавали ведра и перчатки, чтобы они переносили жаб с одной стороны дороги на другую. В 2020 году акцию не проводили из-за пандемии. Как будет сейчас, пока неизвестно.

Но в любом случае, зоологи просят водителей и всех жителей Петербурга быть внимательными к представителям животного мира и смотреть под ноги.