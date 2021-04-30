Пробки в Петербурге достигли 8 баллов

С пробками все плохо - 8 баллов. Фото: Яндекс.Карты.

Движение в Петербурге почти что встало. Уже в к 17:30, часа за полтора до вечернего часа пик, пробки достигли восьми баллов из десяти. Глядя на онлайн-карты, проще сказать, где можно проехать, чем где нельзя. Весь город оказался окрашен красным цветом. Причиной этому стали как предстоящие выходные - многие рванули на дачи, так и многочисленные ДТП. Ну и дородный ремонт.

- На внутреннем кольце КАД перед Мурино ремонтируют третью и четвертую полосы. Казалось бы, можно предположить, что пробка образовалась из-за ремонта, но не только. Там же три ДТП подряд. Полосы заняты в различных сочетаниях, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария с маршруткой затрудняет движение в районе станции метро «Академическая».

Традиционно и почти намертво стоит Петроградская сторона. Отсюда лучше выбираться на метро. ЗСД стал в многокилометровый затор к Богатырскому проспекту. Внутренняя часть КАД еле движется к развязке на Янино и от нее. А Центральная и Главная улицы в Девяткино просто стоят.