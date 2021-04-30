«Женихи» из Дагестана присвоили пять квартир в Петербурге

Уроженцы Дагестана пойдут под суд за мошенничество с квартирами в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление петербургского Главка передало в суд дело группы мошенников, которые обманным путем присвоили пять квартир в городе на Неве. Схема была простой: в Петербурге подыскивали квартиру, оставшуюся от умершей пенсионерки, задним числом с ней оформлялся брак и «наследник» получал жилье. Базировались женихи в Дагестане.

- Пятеро мужчин в возрасте от 40 до 65 лет создали организованную группу, состоящую из двух подгрупп, в состав которых входили 11 человек. Одна из них базировалась в республике Дагестан, вторая – в Петербурге. В северо-кавказском регионе оформлялись подложные свидетельства о заключении брака между умершим собственником квартиры и одним из участников группы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате в собственности мошенников оказалось пять квартир в Кировском, Калининском, Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах. Общая стоимость которых составила около 24 миллионов рублей. Без вмешательства злоумышленников все жилье должно было перейти в собственность города.