Пункт вакцинации от коронавируса Будет работать на «Газпром Арене» в майские праздники

С 1 по 10 мая на стадионе "зенита" будут делать прививки от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футбольные болельщики, которые придут 2 мая на «Газпром Арену» ради центральной встречи 28-го тура Российской премьер-лиги, смогут сделать и прививку от коронавируса. В день «игры» «Зенита» с московским «Локомотивом», как, впрочем и во все длинные майские праздники, на стадионе будет работать пункт вакцинации.

- Каждый желающий сможет пройти процедуру вакцинации в пункте, расположенном на входе № 2а. На майских праздниках — с 1-го по 10-е — пункт будет работать ежедневно с 11:00 до 15:00, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Для желающих вакцинироваться будут доступны оба - первичный и вторичный - компонента препарата «Спутник V».

Прививку абсолютно бесплатном может сделать любой желающий при наличии паспорта, СНИЛС и отсутствии противопоказаний от врача.

- После процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19, - отмечают в пресс-службе сине-бело-голубых.