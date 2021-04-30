В Петербурге откроется около 1,2 тысячи летних кафе в 2021 году

В Петербурге к лету 2021 года откроется около 1,2 тысячи "уличных" кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 мая 2021 года в Санкт-Петербурге стартует сезон летних кафе, в этот раз их откроется больше 1 тысячи. Как и прежде, рестораторам позволили бесплатно установить веранды и вынести на них столики, но только строго возле своего общепита. Разрешения на это выдавались в упрощенном порядке. Сезон летних кафе продлится до 15 октября.

- Летние кафе – визитная карточка любого современного европейского города, - цитируют короткое объяснение «бума» веранд от губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что всего летних кафе будет около 1,2 тысячи. Только половина из них появится на бесплатных условиях, остальные рестораторы заключили соответствующие договоры с властями. При этом Смольный продолжает принимать заявки от владельцев общепита.