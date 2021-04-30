Полиция задержала мужчину, душившего силовика на незаконной акции протеста в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, душившего силовика на незаконной акции протеста 21 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция задержала участника последней незаконной акции протеста в Петербурге, прошедшей 21 апреля в центре города, который применил удушающий прием к силовику. Напомним, тогда на улицы вышло, по подсчетам МВД, около 4,5 тысячи человек. Задержаться им удалось разве что у Медного всадника, Мариинского дворца, на Сенной площади и у здания ТЮЗа.

В какой-то момент к одному из сотрудников правоохранительных органов сзади подскочил протестующий и схватил его за шею, потянув к себе. Сделал он это с целью отбить девушку, которую как раз задерживал силовик. Судя по видеозаписям в Сети, план сработал. Сам нападавший поскорее сбежал с места. И вот, спустя 9 дней его нашли.

- Мужчину задержали. Ему 40 лет, - коротко сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В отношении протестующего собираются возбудить уголовное дело. За нападения на представителя власти ему грозит реальный срок.