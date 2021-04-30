Суд отправил под домашний арест петербуржца, избившего педиатра за отказ сделать прививку ребенку

Отца, избившего детского педиатра в Петербурге, отправили под домашний арест. Фото: СОЦСЕТИ

Невский районный суд Петербурга отправил под домашний арест горе-отца, который избил педиатра в детской поликлинике, отказавшегося сделать прививку его маленькой дочери. Напомним, мать ребенка хотела сделать малышке сразу 5 вакцин, что было противопоказано. На замечание врача она не реагировала и вела себя агрессивно. Вскоре в кабинет вскочил муж и накинулся с кулаками на медика.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. В суде бывший военный не хотел ни под стражу, ни под домашний арест.

- Обвиняемый просидит под домашним арестом по 28 июня 2021 года. Ему запрещено выходить из квартиры, не считая прогулок в течение 2 часов, общаться с лицами, обладающими информацией по делу, а также отправлять и получать письма, использовать мобильную связь и интернет, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.