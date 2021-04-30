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Здоровье30 апреля 2021 20:52

В Петербурге приостановился спад второй волны пандемии коронавируса

Эксперты при Смольном считают, что виноваты низкие темпы вакцинации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Из-за низких темпов вакцинации в Петербурге почти остановился спад второй волны пандемии коронавируса.

Из-за низких темпов вакцинации в Петербурге почти остановился спад второй волны пандемии коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдаются признаки приостановки спада второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 в городе. Эксперты при Смольном сетуют, что вероятная причина «черной полосы» в низких темпах вакцинации. По словам властей, текущая медицинская инфраструктура позволяет ежедневно делать минимум в 1,5 раза больше прививок, чем сейчас.

- Суточное количество госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией выросло на 9,25% по сравнению с прошлой пятницей. Доля тяжелобольных в стационарах составляет 27%. На ИВЛ стало чуть меньше человек – 169. Свободных коек остается почти 22%, - сообщается в свежем отчете экспертного совета при Смольном.

Добавим, что в городе вакцинировались 563 306 человек с начала пандемии. Из них 426 893 добровольца привились обоими компонентами прививки.

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