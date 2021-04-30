Стало известно, на сколько повысят МРОТ в Санкт-Петербурге с 1 мая 2021 года

"КП" узнала, на сколько повысят МРОТ в Санкт-Петербурге с 1 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» узнала, на сколько повысят МРОТ в Санкт-Петербурге в 2021 году. Власти Северной столицы собираются увеличить размер минимальной зарплаты дважды. Первый раз это произойдет уже с 1 мая. Тогда заработная плата должна быть не меньше 19 190 рублей, если сотрудник полностью отработал норму по времени и труду. А с 1 октября МРОТ в Петербурге повысится до 19 650 рублей.

- Мы повышаем минимальную зарплату ежегодно с 2016 года. В этот раз мы не могли не принять такое решение. Даже несмотря на пандемию коронавируса. Наша цель – улучшение качества жизни петербуржцев, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, МРОТ в Петербурге, можно сказать, гигантский в сравнении с другими регионами России, где он в среднем составляет 12 792 рубля.