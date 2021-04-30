Бывшие казармы на Шпалерной улице в Петербурге превратят в пространство для выставок

На Шпалерной улице в Петербурге отреставрируют бывшие казармы. Фото: google.com/maps

В Санкт-Петербурге остатки бывших кавалерийских Аракчеевских казарм, расположенных на Шпалерной улице, превратят в музейно-выставочное пространство. Проект реконструкции уже одобрили на заседании комитета по сохранению памятников. Градозащитникам не стоит беспокоиться – исторические здания отреставрируют в соответствии с прошлым обликом, а различные конструкции объекта сохранят по максимуму.

- Оба здания, кузницы и конюшни, долгое время использовались НПО «Океанприбор», неоднократно перестраивались, дополнялись пристройками. Утрачены исторические конструкции кровли, оконные проемы частично перебиты или заложены. После реконструкции у зданий сохранится кирпичная кладка, к ним подведут новый фундамент, - передает пресс-служба Смольного.

Вероятно, первую экспозицию в отреставрированных зданиях после открытия посвятят истории кавалерии.