Росприроднадзор не нашел «бирюзовую» речку, на которую жаловались жители Металлостроя

Росприроднадзор проверил информацию о загрязнении речки Попова Ижорка в Петербурге. Фото: vk.com/kolpr

Росприроднадзор проверил реку Попова Ижорка в городе Металлострой из Санкт-Петербурга после жалоб местных жителей на ее «бирюзовый» цвет. Фотографии воды необычного света появились в одном из сообществ Колпинского района во «Вконтакте». Люди начали негодовать, но инспекторы исследовали территорию вдоль и поперек и не заметили ничего сверхъестественного.

Росприроднадзор увидел совсем другую реку - чистую. Фото: пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО

- На месте есть официальный выпуск сточных вод в реку, находящийся на балансе НИИЭФА им. Д.В. Ефремова. В момент осмотра был незначительный сброс сточных вод естественного цвета без запаха и следов загрязнения, - пояснили в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО.

Однако в адрес института все же направили предостережение о недопустимости загрязнения окружающей среды. Пока что у инспекторов Росприроднадзора нет улик против организации. Но за речкой будут следить.