В майские праздники на Дворцовом мосту включат две праздничные подсветки

Дворцовый мост окрасится в разные цвета во время майских праздников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время майских праздников Дворцовый мост окрасится в праздничные цвета. Увидеть необычную иллюминацию можно будет в темное время суток. Подсветку изменят дважды, в День весны и труда, 1 мая, а также 9 мая, в день победы в Великой Отечественной войне.

- 1 мая подсветка Дворцового моста предстанет в весенних оранжевых и зеленых цветах. Увидеть праздничную красоту горожане смогут 1 мая с 21:30. В День Победы подсветка городской достопримечательности предстанет в триколоре флага России с 21:50, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Напомним, что подсветка Дворцового моста состоит из 600 светодиодных светильников. Включают разные цвета дистанционно, из диспетчерской службы.