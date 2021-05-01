Мощный пожар вспыхнул в одноэтажном здании в Кировском районе Петербурга

Сильный пожар произошел в одноэтажном здании недалеко от "Кировского завода" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Пожар повышенной сложности тушат в одноэтажном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул в ночь с 30 апреля на 1 мая. Напуганные очевидцы сообщили в МЧС о происшествии около 23:40. Спасатели прибыли на место и поняли, что огонь грозит перекинуться на куда большую территорию, пожару тут же присвоили повышенный ранг сложности.

- Пожар начался на дороге на Турухтанные острова, в доме №24, корпусе №5. В одноэтажном здании горит кровля. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В полночь ранг пожара повысили до №1-БИС. Огонь ликвидируют 6 единиц техники и 27 человек личного состава, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К 2 часам ночи сгорело 500 квадратных метров здания. Тогда-то пожар и удалось локализовать, его ранг понизили. Информации о пострадавших у спасателей нет.