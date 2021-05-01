В музее Смольного открылась выставка «Сирень – символ Победы»

В Смольном открылась выставка, посвященная символизму сирени в период ВОВ. Фото: предоставлено организаторами

В государственном музее «Смольный» открылась выставка «Сирень – символ Победы». В ней прослеживается судьба популярного цветка в истории Санкт-Петербурга. Сирень еще при Петре I завозят в Северную столицу, после чего растение становится обязательны атрибутом дворянских усадьб. Поначалу ее высаживали только в Аптекарском огороде и в Летнем саду.

Уже в советские годы в парке Смольного появляются исключительно элитные сорта русской сирене. На месте собрана уникальная коллекция растения. В экспозиции широко затрагивается и символизм цветка в годы Великой Отечественной войны.

- В мае 1945 года советских воинов-победителей, возвращавшихся домой, встречали цветами, в том числе и букетами с сиренью. Выставка как раз представлена в преддверии 9 мая, на ней представлены «военные» сорта сирени. Большой раздел выставки рассказывает о «Маршалах Победы», чьими именами селекционеры называли новые сорта цветка, - рассказывают организаторы.