Полиция Петербурга проверила Василеостровский район на «резиновые» квартиры

В Василеостровском районе прошел рейд по "резиновым" квартирам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 29 апреля, полиция Петербурга провела очередной профилактический рейд по жилым домам. Больше 60 правоохранителей проверили порядка 2 тысяч квартир в Василеостровском районе на законность их сдачи в аренду и нелегально проживающих там жильцов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

– Акцент был сделан на выявлении нарушений миграционного законодательства и обнаружении так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами, – отмечают в пресс службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего обошли 41 жилой дом. В итоге полиция выявила 21 квартиру, законность аренды которой вызвала сомнения. А у одного из ее жильцов-мигрантов нашли поддельный документ, после чего возбудили уголовное дело. В ходе рейда в полицию были доставлены всего 45 иностранных граждан, а 29 из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.