Крупного сбытчика с 3 килограммами наркотиков задержали в Гатчине

Крупного наркосбытчика задержали в Ленобласти.

В городе Гатчина в Ленобласти полиция «взяла» сбытчика запрещенных веществ. Сначала сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнего неработающего мужчину на улице Карла Маркса.

- В ходе личного досмотра у которого было изъято психотропное вещество амфетамин, общей массой 4,93 грамма, по данному факту следователем СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция вышла и на сбытчика психотропного вещества – им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.

- В ходе обыска по месту проживания, по улице Ропшинской города Гатчина, обнаружено и изъято психотропное вещество амфетамин общей массой около 3 килограммов, - добавляют в пресс-службе.

На него уже завели уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.