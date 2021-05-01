Больше 24 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В Петербурге продолжается обследование горожан на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице в ежедневном режиме продолжается тестирование горожан на коронавирус. Так, за последние сутки в городе обследовали на COVID-19 еще 24 167 человек. Такие данные на 10 утра субботы, 1 мая, приводит пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Кроме того, петербуржцы продолжают обращаться с вопросами о коронавирусе по номеру «122». За сутки было обработано еще 10882 вызова, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что в выходные дни с 1 по 10 мая в городе будет и дальше проходить вакцинация от коронавируса по предварительной записи. С графиком работы прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте Комитета по здравоохранению.