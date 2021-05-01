Освящение куличей и пасхальных яиц началось в храмах Петербурга

В петербургских храмах началось освящение куличей и пасхальных яиц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Великую субботу, которая в этом году выпала на 1 мая, в храмах и соборах Петербурга начинается освящение куличей, пасох и яиц. Церковные каноны допускают проводить этот обряд накануне праздника Христова Воскресения. И по сложившейся традиции многие верующие петербуржцы в течение дня приносят в храмы пасхальные яства.

Так, в Казанском кафедральном соборе будут освящать куличи до позднего вечера – с 12:30 и до 21:30. В Собор Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади с пасхальными яйцами и пасхами можно приходить с 11:00 до 22:00. В Смольном соборе обряд будет проводиться с 11:00 до 18:00. А в Спасо-Преображенском – с 12:30 до 22:30. Освящение проводится во всех храмах Петербурга, а с расписанием конкретного можно ознакомиться на его сайте.

Напомним, что праздничное богослужение в ночь на Пасху в Казанском соборе начнется 1 мая в 22:50. Прямую онлайн-трансляцию службы можно будет увидеть на официальном канале собора в YouTube.