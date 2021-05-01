Появился график работы поликлиник и больниц Ленобласти на майские праздники

Стало известно, как будут работать медучреждения Ленобласти во время майских выходных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В администрации Ленинградской области рассказали, как будут работать медучреждения региона в период майских праздников. В больницах и поликлиниках 1, 2, 3 и 8, 9, 10 мая будут работать дежурные службы. При этом будут осуществляться и квартирные вызовы, а также телемедицинские консультации пациентов с коронавирусом.

С 4 по 7 мая поликлиники Ленинградской области будут работать по индивидуальным графикам, а также на службе будут отдельные врачи-специалисты и участковые. А вот все учреждения ЛОКБ, ДКБ, ЛОКОД с 4 по 7 мая будут работать по обычному расписанию будних дней. С графиками работы интересующих медогранизаций рекомендуют также ознакомиться на их сайтах.

Напомним, что поликлиники и больницы Петербурга с 4 по 7 мая будут работать в обычном режиме, в остальные дни пациентам будет помогать дежурная служба.